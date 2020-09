Pescara, Valdifiori si allena: manca solo l’annuncio dell’acquisto – FOTO (Di domenica 6 settembre 2020) Il Pescara ha pubblicato sul proprio profilo Twitter le prime FOTO di Mirko Valdifiori con la maglia del club abruzzese Mirko Valdifiori è praticamente un nuovo calciatore del Pescara. manca solamente l’annuncio ufficiale del suo acquisto. Il club abruzzese ha infatti pubblicato su Twitter le FOTO del centrocampista mentre si allena con il resto della squadra. L’ex centrocampista di Spal e Torino ha firmato un contratto che lo legherà al Pescara fino al 30 giugno 2022. Valdifiori riparte così dalla Serie B. Ecco le prime immagini di Mirko Valdifiori in #CasaPescara pic.twitter.com/r6oafMILin — Pescara Calcio ... Leggi su calcionews24

