Perché non si fanno tamponi obbligatori a chi rientra dalla Francia visti gli ultimi dati Covid? (Di domenica 6 settembre 2020) La Francia sta vivendo un rialzo notevole dei dati tanto che preoccupa un nuovo picco. In un solo giorno si sono raggiunti gli 8550 contagi e stanno aumentando le zone rosse: solo oggi sono stati dichiarati in lockdown altri sette dipartimenti, comprese tre aree a Strasburgo. Sono ora in tutto 28 le aree in cui sarà possibile adottare “misure rafforzate” per il contenimento della pandemia. La domanda sorge allora spontanea: perché, visti i numeri, non si pone l’obbligo anche a chi rientra dalla Francia di fare il tampone? In base a quali criteri certi paesi entrano nella lista dei 16 tornando dai quali si deve fare il tampone? LEGGI ANCHE >>> Nuovo dpcm: anche chi proviene dai 16 Paesi a rischio può raggiungere il proprio congiunto in ... Leggi su giornalettismo

Giorgiolaporta : Erano contro le #autoblu; dopo 2 anni sono peggio degli altri e non si dimettono anche se indagati. Voi scrocconi l… - chedisagio : Ascoltando Conte ieri e ripensando al discorso di Draghi solo 20 giorni fa, beh... Il confronto è imbarazzante. Dit… - ignaziocorrao : Vedo che i #negazionisti si sentono offesi perché ritengo bizzarro che chi manifesta (violando le regole) contro un… - GianniMosella : @RM_marco01 @BentivogliMarco @gloquenzi @mattiafeltri @AlfonsoFuggetta @riotta @Daniele_Manca @La_Lettura… - serena__42 : RT @cicciogia: #Sgarbi: 'Se Silvio dovesse peggiorare allora vorrà dire che ho sottovalutato la cosa. Sono pronto a seguire Zangrillo se ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché non Scarpinato alla Festa del Fatto: ‘Ho chiesto a pentiti perché Graviano non collabora Il Fatto Quotidiano