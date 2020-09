Per "Miss Marx" l'amore vale più di un capitale - (Di domenica 6 settembre 2020) Pedro Armocida Il film di Susanna Nicchiarelli sulla figlia di Karl illustra impegno e sentimenti di una donna moderna Venezia. La musica iniziale è quella rock e contemporanea della band statunitense «comunista», ipse dixit, dei Downtown Boys (un loro album si intitola Full Communism). E non è certo un caso, perché sullo schermo appare in contemporanea il titolo del nuovo film di Susanna Nicchiarelli Miss Marx, incentrato appunto sulla figlia più piccola che Karl Marx ebbe in Inghilterra, Eleanor (interpretata da una strepitosa Romola Garai), in particolare nel periodo che va dal 1883 al 1898 quando si uccise a 43 anni. Il gioco sembrerebbe quello già visto al cinema, da Amadeus di Milos Forman a Romeo + Giulietta di William Shakespeare di Baz Luhrmann a Marie ... Leggi su ilgiornale

1962EisRialto : @mgmaglie Assa star , oramai é un classico dei lindi intellettuali del palco , sono al livello delle Miss „pace nel… - evivanco7 : RT @contefiele: Sei in astinenza da stadio e vuoi scavalcare per vedere l’amichevole con il Monza? Non rischiare la diffida. In libreria c’… - spoladoris : RT @LaVocediNewYork: #MissMarx alla Mostra del #cinema di #Venezia denuncia l’immutabilità del patriarcato. Il film di Susanna Nicchiarelli… - StefanoVaccara : RT @LaVocediNewYork: #MissMarx alla Mostra del #cinema di #Venezia denuncia l’immutabilità del patriarcato. Il film di Susanna Nicchiarelli… - LaVocediNewYork : #MissMarx alla Mostra del #cinema di #Venezia denuncia l’immutabilità del patriarcato. Il film di Susanna Nicchiare… -