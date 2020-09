Per Djokovic in Italia scatta la polemica da moviola (con l’immancabile complottismo) (Di lunedì 7 settembre 2020) “Ha accentuato, ma a termini di regolamento il rigore si può dare”. Che poi non sia un rigore ma una squalifica, e quella a terra con le mani in faccia non sia un attaccante in preda ad una simulazione improvvisa bensì una giudice di linea colpita alla gola dalla pallata di stizza del numero 1 del tennis mondiale, poco importa. Siamo corsi d’impeto alla nostra var casalinga, tra il tinello e la parete attrezzata, per rimandare al rallentatore il riflesso filmato dello scandalo: Djokovic che abbatte una povera donna, una delle pochissime anime presenti all’Arthur Ashe, il campo centrale degli US Open senza pubblico. Per finire espulso e squalificato, condannato con rito abbreviato alla gogna mediatica. Il mondo intero (o almeno quella parte perversa che guarda il tennis a dispetto dei fusi orari) s’è catapultato sui ... Leggi su ilnapolista

