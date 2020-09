Paura in Inghilterra, diverse persone accoltellate a Birmingham (Di domenica 6 settembre 2020) diverse persone sono state accoltellate a Birmingham. Lo rende noto la polizia. "Possiamo confermare che verso la mezzanotte e trenta di oggi siamo stati chiamati per un accoltellamento nel centro di ... Leggi su gazzettadelsud

Diverse persone sono state accoltellate a Birmingham. Lo rende noto la polizia. "Possiamo confermare che verso la mezzanotte e trenta di oggi siamo stati chiamati per un accoltellamento nel centro di ...