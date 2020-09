Partenza F1 GP Italia Monza 2020: Hamilton vola, Bottas perde tantissime posizioni (VIDEO) (Di domenica 6 settembre 2020) Il VIDEO della Partenza del Gran Premio d’Italia, valido per l’ottavo appuntamento in calendario nel Mondiale 2020 di Formula 1. Dalla pole scatta Hamilton e vola subito creando il vuoto, mentre combina un disastro Valtteri Bottas che perde tante posizioni e viene infilato da Sainz e Norris. Il finlandese passato anche da Perez e Ricciardo, pazzesco. Le Ferrari perdono altre posizioni. E’ gran bagarre a Monza, ecco in alto il VIDEO della Partenza della gara. Leggi su sportface

