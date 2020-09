Parte il cantiere fiscale: il governo vuole tagliare 10 miliardi di tasse (Di domenica 6 settembre 2020) Il Mef sta studiando un intervento sull’Irpef per sostenere soprattutto i redditi medio-bassi. Si punta alla riduzione di 19 miliardi di sussidi ambientalmente dannosi Leggi su lastampa

Il Mef sta studiando un intervento sull’Irpef per sostenere soprattutto i redditi medio-bassi. Si punta alla riduzione di 19 miliardi di sussidi ambientalmente dannosi ROMA. Dopo anni di annunci, di a ...

Rinnovo concessioni alla Saipem, richieste dal porto Turismar

ARBATAX. «Occorre prendere in considerazione la possibilità di fare arretrare, nei punti più delicati, le recinzioni per consentire manovre più agevoli per il travel lift (un tipo di gru utilizzato pe ...

Rinnovo concessioni alla Saipem, richieste dal porto Turismar

ARBATAX. «Occorre prendere in considerazione la possibilità di fare arretrare, nei punti più delicati, le recinzioni per consentire manovre più agevoli per il travel lift (un tipo di gru utilizzato pe ...