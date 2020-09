Parma-Empoli, tifosi distanziati e rispettosi delle regole. Ma gli ultras insorgono: “Lo stadio non è un teatro” (Di domenica 6 settembre 2020) Un incontro per certi versi storico. A suo modo, una semplice amichevole estiva è diventata oggetto di interesse. Motivo? Il Tardini di Parma è il primo stadio di Serie A ad ospitare i tifosi dopo il lockdown. Appena mille, nel test contro l’Empoli, ma è comunque una buona base di partenza nonostante dal Governo le novità siano altre. La sfida, terminata 2-0 in favore dei toscani, non è stata l’unica notizia negativa per i gialloblu. Al risultato, infatti, si è aggiunta la protesta degli ultras. Al comportamento esemplare e rispettoso da parte dei mille presenti in tribuna – tra mascherina, distanziamento e controllo della temperatura all’ingresso – ha fatto invece da contraltare ciò che il gruppo organizzato Boys ... Leggi su calcioweb.eu

