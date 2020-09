Parma Empoli, “sold out” al Tardini: presenti 1000 tifosi. Le immagini – FOTO (Di domenica 6 settembre 2020) Parma ed Empoli si sono affrontate al Tardini in una cornice eccezionale: erano presenti infatti 1000 tifosi sugli spalti Mascherina sempre indossata, biglietti venduti on line con posti assegnati e distanziati, controllo della temperatura all’ingresso e niente tornelli per permettere un filtraggio migliore del pubblico. Questi gli accorgimenti decisi dal Parma per permettere a 1000 tifosi di ripopolare gli spalti del Tardini. Esperimento riuscito. Nell’amichevole contro Empoli, infatti, i biglietti sono stati tutti venduti. In curva nord e nella tribuna Petitot, i settori aperti, pubblico molto disciplinato che incita le squadre ma senza alcun assembramento. Le ... Leggi su calcionews24

rtl1025 : ?? Lo stadio #Tardini di #Parma sarà il primo impianto di #SerieA ad aprire le porte ai tifosi dopo l'emergenza… - Stefano18978 : RT @gobboisback: Stadi chiusi in Serie A (solo perché la Juve ha presentato un protocollo applicabile mentre le altre società si grattano i… - Ansa_ER : Calcio: a Parma il pubblico è distanziato, ultras disertano. Il Tardini è il primo a riaprire per l'amichevole con… - antomido : RT @gobboisback: Stadi chiusi in Serie A (solo perché la Juve ha presentato un protocollo applicabile mentre le altre società si grattano i… - LAROMA24 : Parma-Empoli: al 'Tardini' pubblico distanziato e mascherina. Gli ultras disertano #AsRoma -