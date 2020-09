Parla l’ex fidanzata di Mario Paciolla: «Era preoccupato in maniera ossessiva di essere spiato» (Di domenica 6 settembre 2020) Le indagini sul cooperante italiano trovato morto in Colombia lo scorso 15 luglio proseguono e l’ex fidanzata si sta rivelando un testimone chiave nell’indagine per quello che, ormai, difficilmente potrà essere archiviato come suicidio. Emerge che Mario Paciolla era seriamente preoccupato per la propria incolumità, convinto di essere sotto inchiesta, pedinato e spiato. Proprio per via della sua preoccupazione Paciolla aveva deciso di tornare a Napoli. LEGGI ANCHE >>> Mario Paciolla e il mouse sporco di sangue: «La sua morte un prezzo per la caduta di un ministro?» «Era preoccupato in maniera ossessiva» ... Leggi su giornalettismo

riccwtch : RT @IlContiAndrea: @Ross1033 In realtà - se avrà modo di leggere l’intervista - parla un ex talent che è salito in alto per poi precipitare… - vendicativaa : RT @IlContiAndrea: @Ross1033 In realtà - se avrà modo di leggere l’intervista - parla un ex talent che è salito in alto per poi precipitare… - IlContiAndrea : @Ross1033 In realtà - se avrà modo di leggere l’intervista - parla un ex talent che è salito in alto per poi precip… - RenzoCianchetti : RT @ilriformista: L’ex vice presidente della Camera parla del procuratore “accusato” nell’indagine Aemilia sulle infiltrazioni della ‘ndran… - ilriformista : L’ex vice presidente della Camera parla del procuratore “accusato” nell’indagine Aemilia sulle infiltrazioni della… -

Ultime Notizie dalla rete : Parla l’ex Cavani, parla l'ex agente: "In Italia solo la maglia del Napoli" 100x100 Napoli