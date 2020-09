Papu Gomez a sorpresa, potrebbe lasciare l’Atalanta: offerta monstre nelle ultime ore (Di domenica 6 settembre 2020) L’Arabia Saudita tenta il Papu Gomez. Secondo quanto riporta ‘TMW’, l’Atalanta avrebbe ricevuto un’offerta di 15 milioni di euro per l’argentino. Ingaggio importante proposto al numero 10 dei bergamaschi: 5 milioni all’anno. Dall’Atalanta c’è apertura alla cessione, ora starà al Papu decidere se accettare la corta dell‘Al-Nassr o rimanere a vita in quella che è diventata ormai la sua squadra. Calciomercato, le notizie di oggi – Crotone scatenato, mistero Cavani, bomba sul prossimo attaccante della JuveL'articolo Papu Gomez a sorpresa, potrebbe lasciare l’Atalanta: offerta monstre nelle ... Leggi su calcioweb.eu

TuttoMercatoWeb : TMW - Atalanta, offerta dell’Al Nassr per il Papu Gomez: possibile addio, la situazione - pisto_gol : L’Uefa ha stilato la lista dei 23 migliori giocatori della Champions League 2019/20. L’unico giocatore della serieA… - Princessnassr : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Atalanta, offerta dell’Al Nassr per il Papu Gomez: possibile addio, la situazione - CalcioWeb : #Papu #Gomez a sorpresa, potrebbe lasciare l’#Atalanta: offerta monstre nelle ultime ore - - _3lia9 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Atalanta, offerta dell’Al Nassr per il Papu Gomez: possibile addio, la situazione -