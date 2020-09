Papa: il chiacchiericcio è peggio del Covid (Di domenica 6 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 06 SET - "Le chiacchiere chiudono il cuore della comunità. Il grande chiacchierone è il Diavolo che sempre va dicendo le cose brutte degli altri. Perché lui è un bugiardo che cerca di ... Leggi su corrieredellosport

TGVaticano : Il Papa: “Il chiacchiericcio contro gli altri è una peste più brutta del Covid” - Agenparl : Il #Papa: il chiacchiericcio contro gli altri è una peste più brutta del Covid - - ProfPaceBene : 'Il chiacchiericcio è una peste più brutta del Covid' (Papa Francesco Angelus 6 settembre 2020) - embarrassing_p : RT @swamilee: 'Il chiacchiericcio è una peste più brutta del Covid'. Papa Francesco ?? @Pontifex_it - iconanews : Papa: il chiacchiericcio è peggio del Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Papa chiacchiericcio

ANSA Nuova Europa

Facciamo lo sforzo di non chiacchierare. Il chiacchiericcio è una peste più brutta del Covid. Facciamo uno sforzo: niente chiacchiere". Lo ha detto papa Francesco durante l'Angelus. Il Pontefice ...Città del Vaticano, 6 set. (LaPresse) - "Facciamo uno sforzo per non chiacchierare, il chiacchiericcio è una peste più brutta del Covid, più brutta, niente chiacchiere". Così Papa Francesco prima dell ...