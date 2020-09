Papa Francesco: “Il chiacchiericcio è peggio del coronavirus” (VIDEO) (Di domenica 6 settembre 2020) L’Angelus di Papa Francesco di domenica 6 settembre 2020: “Facciamo uno sforzo: niente chiacchiere”. CITTA’ DEL VATICANO – Nell’Angelus di domenica 6 settembre 2020 Papa Francesco si è soffermato sul Vangelo di oggi: “Il brano è tratto dal quarto discorso di Gesù nel racconto di Matteo, conosciuto come discorso comunitario e ecclesiale. Parla della correzione fraterna, e ci invita a riflettere sulla duplice dimensione dell’esistenza cristiana: quella comunitaria, che esige la tutela della comunione, cioè dell’unità della Chiesa, e quella personale, che impone attenzione e rispetto per ogni coscienza individuale“. Papa Francesco all’Angelus: “Il ... Leggi su newsmondo

