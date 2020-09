Paola Severino: «Negli atenei della Capitale la fucina dei talenti per la Pubblica amministrazione» (Di lunedì 7 settembre 2020) È a Roma che «sono radicate le istituzioni centrali del Paese» ed è quindi nella Capitale che si possono formare le eccellenze per le istituzioni, afferma Paola Severino,... Leggi su ilmessaggero

È a Roma che «sono radicate le istituzioni centrali del Paese» ed è quindi nella Capitale che si possono formare le eccellenze per le istituzioni, afferma Paola Severino, giurista, ministro della Gius ...“Abbiamo una chiara determinazione a utilizzare al meglio” le risorse del Recovery Fund Ue e “utilizzarle al meglio: significa per noi non disperderli in mille rivoli e concentrarle”. Lo afferma il mi ...