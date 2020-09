Palermo. Cinque milioni dalla Regione per ammodernare gli impianti di illuminazione (Di domenica 6 settembre 2020) Con riferimento al comunicato stampa emesso dall’Assessorato Regionale per l’Energia, l’Assessora Maria Prestigiacomo dichiara che “già da alcuni mesi è stato costituito all’interno dell’Amministrazione un gruppo di progettazione ad hoc, composto da tecnici del settore dell’illuminotecnica e dell’impiantistica, finalizzato proprio a redigere i progetti per l’utilizzo dei fondi dell’Agenda Urbana. In particolare siamo al lavoro su tre progetti, che si aggiungono ai primi due da 5 milioni di euro già approvati e che riguardano la zona della costa sud della città. Un progetto riguarderà una vastissima area che va da piazza Niscemi e via dei Quartieri verso la zona nord della città, fino allo Zen, la Marinella e Sferracavallo. Un secondo progetto ... Leggi su laprimapagina

imarkez : RT @blogsicilia: Focolaio al ristorante di Salemi, cinque positivi al Covid19 anche tra Partinico e Borgetto - - popgiornale : I Pentastellati all'attacco di Lamorgese di cui vorrebbero le dimissioni per il palese flop sulla questione migrant… - blogsicilia : Focolaio al ristorante di Salemi, cinque positivi al Covid19 anche tra Partinico e Borgetto -… - LiveSicilia : Inibizione di cinque anni per Zamparini. - zazoomblog : U.S. Città di Palermo inibizione di cinque anni per Zamparini: accolto il ricorso della Procura. Tuttolomondo… -… -