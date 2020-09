Oroscopo Paolo Fox ottobre 2020 Capricorno: quante cose da fare! (Di domenica 6 settembre 2020) Come sarà questo mese di ottobre per tutti i nati sotto il segno del Capricorno? Ce lo svela ovviamente l’Oroscopo di Paolo Fox 2020 che analizza molto bene come andrà questo periodo dell’anno in amore, lavoro e salute per i nati sotto questo segno. In amore, gli ostacoli potrebbero essere superati e qualcuno potrebbe prendere delle decisioni. Nel lavoro, c’è sempre molta determinazione e difficilmente le cose potrebbero andare male. Per la salute potrebbe esserci un po’ di stress, forse gli impegni sono troppi. Ma andiamo a vedere come sarà nel dettaglio il mese di ottobre 2020 per i nati sotto il segno del Capricorno secondo l’Oroscopo di Paolo ... Leggi su ultimenotizieflash

