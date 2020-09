Operai caduti nel silos, è morto anche Francesco Gennero: si era buttato per tentare di salvare il fratello Davide (Di domenica 6 settembre 2020) Si era buttato nel silos nel tentativo di salvare il fratello, svenuto a causa delle esalazioni del triturato di mais. Francesco Gennero, il 25enne di Cavallermaggiore (Cuneo), non ce la farà. Dopo tre giorni di coma irreversibile, si attende solo il parere legale della commissione medica per la dichiarazione di morte. I due fratelli erano stati vittime di un incidente sul lavoro giovedì scorso nell’azienda agricola di famiglia, in frazione Madonna del Pilone. Secondo le ricostruzioni, i due stavano controllando un silos alto più di 40 metri, che era stato riempito la sera precedente con mangime per animali. A causa delle esalazioni, Davide Gennero, 22 anni, è svenuto cadendo nel ... Leggi su ilfattoquotidiano

RobbVabb : RT @fattoquotidiano: Operai caduti nel silos, è morto anche Francesco Gennero: si era buttato per tentare di salvare il fratello Davide htt… - fattoquotidiano : Operai caduti nel silos, è morto anche Francesco Gennero: si era buttato per tentare di salvare il fratello Davide - tusciaweb : Operai caduti nel silos, morto anche il secondo fratello Cuneo - Operai caduti nel silos, morto anche il secondo… - CorriereAlbaBra : Si aggrava il bilancio dell'incidente sul lavoro avvenuto questa mattina in un'azienda agricola di Cavallermaggiore… - CorriereAlbaBra : Si aggrava il bilancio dell'incidente sul lavoro avvenuto questa mattina in un'azienda agricola di Cavallermaggiore… -