Olanda, Lodeweges: “Con Italia gara interessante, abbiamo lo stesso modo di giocare” (Di domenica 6 settembre 2020) Il ct ad interim della Nazionale Olandese, Dwight Lodeweges, nel corso della conferenza stampa di vigilia, ha presentato la partita contro l’Italia, che andrà in scena domani sera: “Con l’Italia sara’ una gara interessante. abbiamo lo stesso modo di giocare loro. Non credo che l’Italia si difendera’ come ha fatto la Polonia. In linea di principio, chiunque dei nostri potra’ giocare”. L’Olanda, dopo il successo contro la Polonia, è in testa al proprio girone, ma il Lodeweges deve fare i conti con le voci che vorrebbero Henk Ten Cate come suo possibile successore: “Si fanno dei nomi e’ vero, ma non ho nulla da dire a ... Leggi su sportface

