Olanda-Italia, la carica di Mancini: “Turnover? Ecco chi giocherà domani. Su Kean e Zaniolo vi dico che…” (Di domenica 6 settembre 2020) Parla Roberto Mancini.Alla vigilia di Olanda-Italia, seconda partita di Nations League, il tecnico azzurro intervenuto in conferenza stampa ha così presentato la sfida, confermando il folto turnover ipotizzato nei giorni scorsi: "Siamo reduci da una situazione anomala, molti giocatori hanno pochissimi allenamenti alle spalle, quindi dobbiamo cambiare anche per rispetto nei loro confronti e per evitare infortuni. Sensi non giocherà, non può fare due partite in tre giorni. Chiellini, Immobile e Jorginho ci saranno, in porta Donnarumma"."Sacrificare le prestazioni per fare risultato? No, dobbiamo cercare entrambe le cose. Spero che i ragazzi giochino bene - ha proseguito Mancini -, con un atteggiamento propositivo come quello visto contro la Bosnia, anche se alcune cose non ci sono riuscite. ... Leggi su mediagol

