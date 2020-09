Oggi Quasi 1300 Casi, Azzolina: “Contagi Avverranno Anche in Classe Perché Scuola Non È Posto Fatato” (Di domenica 6 settembre 2020) Proprio qualche ora fa la Ministra Azzolina aveva diffuso dichiarazioni circa il caso di contagio avvenuto in una Scuola di Roma: “Abbiamo lavorato per ridurre al minimo il rischio contagio ma la Scuola non è un Posto fatato, asettico, dove il rischio è zero per questo abbiamo lavorato con l’Iss per avere un protocollo e stabilire cosa si fa se c’è un contagiato in Classe. Dal 14 la partita della Scuola diventa molto sanitaria. Il caso di Roma al Marymount dimostra come il protocollo sta funzionando“ Ricordando Anche l’importanza della Didattica a Distanza invitando tutti i docenti a non rifiutarsi di applicarla in caso di chiusura della Scuola. Nel frattempo i contagi continuano ... Leggi su youreduaction

Ultime Notizie dalla rete : Oggi Quasi Coronavirus, ecco i dati di oggi: quasi 1700 positivi nelle ultime 24 ore, i dettagli IamNaples.it SARNANO: l'affondo della stampa di Terni: "Prima di dire che preferiscono la C e la D facciano un giro dalle nostre parti"

Tornando ai giornalisti di Terni e ai loro approfondimenti di quest'oggi, l'estrema sintesi è questa ... dalla palla di pezza o la maglia del Barcellona. E sui rapporti quasi di dipendenza dalla Lazio ...

Nel Lazio 122 nuovi positivi al Covid e 1 decesso

ROMA (ITALPRESS) - "Su quasi 11 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 122 casi, di questi 67 sono a Roma, e un decesso". Lo rende noto l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, sottoline ...

