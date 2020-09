Nuovo dpcm: anche chi proviene dai 16 Paesi a rischio può raggiungere il proprio congiunto in Italia (Di domenica 6 settembre 2020) Il Nuovo dpcm entra in vigore a partire da domani, lunedì 7 settembre, e sarà valido fino al 30 settembre. Rimane l’obbligo di sottoporti al tampone per tutto coloro che rientrano dai 16 Paesi a rischio ma viene data la possibilità a chi si trova all’estero di rientrare per ricongiungersi con la «persona con la quale di ha una relazione affettiva stabile, anche se non convivente». Conte è ottimista e su un possibile lockdown ripete ciò che ha già chiarito: «Possiamo affrontare con fiducia l’autunno. Non saremo più nelle condizioni di disporre un lockdown generalizzato, se le cose andranno male potremo intervenire con misure molto circoscritte sul piano territoriale». LEGGI anche ... Leggi su giornalettismo

