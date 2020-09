Nuovo direttivo per Aido Asti (Di domenica 6 settembre 2020) Giovedì 30 luglio, nel corso dell'Assemblea Ordinaria Elettiva, si è tenuta l'elezione del Nuovo Presidente: Irene Testa, 25 anni, da tempo volontaria attiva di Aido Canelli e Asti, è stata eletta all'... Leggi su gazzettadasti

GazzettadAsti : Nuovo direttivo per Aido Asti - CRI_pescara : RT @crocerossa: ?? Tante idee per rispondere alle sfide del futuro! Si è svolta oggi, a Roma, la Consulta Nazionale dei @giovanicri. Present… - ONDANEWSweb : Presentato a San Pietro al Tanagro il nuovo Consiglio direttivo del Forum dei Giovani - - framcescamang01 : RT @crocerossa: ?? Tante idee per rispondere alle sfide del futuro! Si è svolta oggi, a Roma, la Consulta Nazionale dei @giovanicri. Present… - Persico14 : RT @VirtusRoma: La Virtus Roma si congratula con l’Avv. Stefano Persichelli, eletto nuovo Presidente del @CRFipLazio. Al Presidente e a tut… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo direttivo Nuovo direttivo per Aido Asti - Gazzetta D'Asti Gazzetta D'Asti Jean Todt confronta la Ferrari dei suoi tempi con quella di oggi

Jean Todt, ex team principal della Ferrari e oggi presidente della Federazione internazionale dell’automobile, dice la sua sulla crisi della Rossa “Non do consigli, i consiglieri sono pericolosi”. Jea ...

Conto corrente, da gennaio importanti novità in arrivo

Da gennaio cambieranno i criteri per la gestione dei conti correnti in maggiore sicurezza e a difesa di eventuali attacchi informatici. L’Unione europea ha introdotto una normativa per tutelare i dati ...

Jean Todt, ex team principal della Ferrari e oggi presidente della Federazione internazionale dell’automobile, dice la sua sulla crisi della Rossa “Non do consigli, i consiglieri sono pericolosi”. Jea ...Da gennaio cambieranno i criteri per la gestione dei conti correnti in maggiore sicurezza e a difesa di eventuali attacchi informatici. L’Unione europea ha introdotto una normativa per tutelare i dati ...