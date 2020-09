Nuovo decreto Coronavirus cosa cambia? Novità su tamponi, trasporti e rientri dall’estero (Di domenica 6 settembre 2020) Il Nuovo decreto Coronavirus entrerà in vigore lunedì 7 settembre 2020 e sarà valido fino al 30 dello stesso mese. Col dpcm permane l’obbligo di sottoporsi a tampone per chi torna dai sedici Paesi definiti a rischio, con una sola eccezione: chi si trova all’estero potrà entrare da noi per raggiungere «la persona con cui ha una stabile relazione affettiva, anche se non convivente». Il Nuovo Dpcm prevede anche mascherine obbligatorie al chiuso e in tutti quei luoghi aperti dove è possibile mantenere il distanziamento, il divieto di assembramento, il limite di capienza per i trasporti pubblici fissato all’80%. Nessun allentamento dunque, la risalita dei contagi costringe il governo ad agire seguendo la linea della prudenza. leggi anche ... Leggi su urbanpost

