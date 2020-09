Nuovo bollettino su Berlusconi, Zangrillo: “Fase delicata” (Di domenica 6 settembre 2020) ROMA – “L’infezione virale merita una terapia adeguata, ha i suoi tempi e siamo sicuramente in una fase delicata” ma “decorso regolare, paziente tranquillo”. Alberto Zangrillo, primario di Terapia intensiva generale e cardiovascolare del San Raffaele di Milano, ai microfoni di SkyTg24 informa così delle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato per CoVid-19. Leggi su dire

