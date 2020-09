Nuovo bollettino su Berlusconi, Zangrillo: “Fase delicata” (Di domenica 6 settembre 2020) Il Nuovo bollettino sulle condizioni dell’ex premier Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffale dopo la positività al Covid-19. Per Zangrillo la fase è delicata “L’infezione virale merita una terapia adeguata, ha i suoi tempi e siamo sicuramente in una fase delicata” ma “decorso regolare, paziente tranquillo”. Alberto Zangrillo, primario di Terapia intensiva generale e cardiovascolare del… L'articolo Nuovo bollettino su Berlusconi, Zangrillo: “Fase delicata” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Lombardia, in 24 ore 135 contagi da Coronavirus e due morti: Milano la provincia con più casi Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 135 nuovi positivi da Coronavirus (dei quali 8 a seguito di test s ...Coronavirus, 4 persone in quarantena nel salernitano: 3 rientravano da Malta Quattro persone in quarantena a Baronissi, Comune in provincia di Salerno, per aver avuto contatti con una persona positiva ...