Nuoto, Maratona del Golfo: vittoria e record per Arianna Bridi (Di domenica 6 settembre 2020) Arianna Bridi compie un’impresa storica. La nuotatrice azzurra vince la Capri-Napoli, valevole per il Trofeo Farmacosmo, aggiudicandosi la Maratona del Golfo e stabilendo il nuovo record della manifestazione in 6.04.26.7. Arianna si è imposta in volata sulla brasiliana Ana Marcela Cunha e su tutti gli uomini, l’olandese Marcel Schouten, Matteo Furlan e Alessio Occhipinti. La ragazza, al termine della gara, ha ringraziato il suo allenatore Fabrizio Antonelli: ”E’ stato lui ad indicarmi la rotta da seguire, quella verso Nisida. Una felice intuizione visto che ad ogni bracciata sentivo il mare che mi spingeva e aiutava la nuotata”. La staffetta composta da atleti della nazionale italiana assoluta e paralimpica, con protagonisti Gregorio ... Leggi su sportface

Trentasei chilometri in mare aperto, una delle garn fondo più prestigiose al mondo. Per la prima volta l'ordine di arrivo si colora di rosa Per la prima volta a vincere la gara è stata una donna: 36 c

La leggendaria Capri-Napoli si tinge di rosa. Arianna Bridi entra nella storia del nuoto in acque libere arrivando prima assoluta al traguardo della cinquantacinquesima edizione della Maratona del Gol

