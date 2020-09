Notte di follia tra giovani, rissa sfocia in omicidio: chi è il 21enne morto (Di domenica 6 settembre 2020) E’ Willy Monteiro il giovane di 21 anni che ha perso la vita nel violento pestaggio avvenuto a Colleferro, in Largo Oberdan, intorno alle 5 di mattina di domenica 6 settembre. Willy viveva a Paliano, in provincia di Frosinone, frequentava l’istituto alberghiero di Fiuggi ed era tifoso della Roma. Sgomento in città per la perdita del giovane 21enne. “Sconforto e disperazione. Questo è quello che prova in questo momento la nostra città per la perdita del nostro Willy. Uno splendido ragazzo che si trovava nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. Tutta la città di Paliano si stringe intorno alla famiglia e ne condivide l’immenso dolore’ – queste le parole del sindaco Domenico Alfieri. omicidio a Colleferro: perde la vita un 21enne Prima la feroce ... Leggi su ilcorrieredellacitta

MariaLu91149151 : Il Messaggero: Roma, notte di follia a Colleferro: 21enne muore dopo una rissa tra ragazzi: 4 fermati.… - fendente1 : Il Messaggero: Roma, notte di follia a Colleferro: 21enne muore dopo una rissa tra ragazzi: 4 fermati.… - infoitinterno : Roma, notte di follia a Colleferro: 21enne muore dopo una rissa tra ragazzi - CorriereCitta : Notte di follia tra giovani, rissa sfocia in omicidio: morto un 21enne - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roma, notte di follia a Colleferro: 21enne muore dopo una rissa tra ragazzi -