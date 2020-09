Notizie del giorno – Maxi Lopez contro Wanda Nara, Tourè tra prostitute e video porno, Mihajlovic e il Covid (Di domenica 6 settembre 2020) Notizie del giorno – Ennesima puntata dell’infinita telenovela Maxi Lopez-Wanda Nara. L’ex moglie dell’attaccante, dopo la vacanza a Ibiza, è stata presa duramente di mira dal centravanti della Sambenedettese. “Sono indignato, questa donna è un’incosciente per quello che fa. Ho due figli che sono risultati positivi perché lei non ragiona. Le ho detto che non doveva andare a Ibiza, tutti quelli che ci vanno si contagiano, ma è l’incoerenza di una madre. Se non lo capisce lei, chi altri potrebbe capirlo?”, ha detto Maxi Lopez in un’intervista alla trasmissione Los Angeles de la Mañana. La giornalista Karina Iavicoli ha precisato: “I bambini risultati ... Leggi su calcioweb.eu

caritas_milano : Italia costretta a risarcire #migranti per averli respinti in Libia Sulla questione era già intervenuta la Corte E… - matteosalvinimi : #Salvini: Non dimentichiamoci delle Università. Avete notizie del ministro competente? Non se ne sente parlare da m… - MinisteroSalute : Pubblicato il report del monitoraggio #Covid19 per la settimana dal 24 al 30 agosto. 'Aumentano i casi per la quin… - Rosyfree74 : RT @kidstu: quindi per altri 10 giorni ci sarà la pagliacciata dello #zangrillo che informa i giornaloni sulla salute del vecchio scoreggio… - demian_yexil : RT @NPagnoncelli: Il sondaggio: taglio dei parlamentari, il 71% dice Sì al referendum. Tra gli elettori del Pd 1 su 3 è contrario @corrie… -

Ultime Notizie dalla rete : Notizie del Le qualifiche di Monza e le ultime di calciomercato: le notizie del giorno La Gazzetta dello Sport Diretta Us Open 2020/ Serena Williams in rimonta su Stephens, avanti anche Medvedev

Diretta Us Open 2020 e streaming video tv: Serena Williams in rimonta su Sloane Stephens, avanti anche Medvedev che ha battuto Wolf Serena Williams rimonta e vince su Sloane Stephens agli Us Open 2020 ...

Dragon Ball: C-18 si mostra in uno splendido cosplay di Shiroko

Tra i personaggi di Dragon Ball più amati dai fan un ruolo di rilievo lo ha assunto da ormai tanti anni C-18, beniamino del pubblico e di una grossa fetta della community. Il personaggio, infatti, non ...

Diretta Us Open 2020 e streaming video tv: Serena Williams in rimonta su Sloane Stephens, avanti anche Medvedev che ha battuto Wolf Serena Williams rimonta e vince su Sloane Stephens agli Us Open 2020 ...Tra i personaggi di Dragon Ball più amati dai fan un ruolo di rilievo lo ha assunto da ormai tanti anni C-18, beniamino del pubblico e di una grossa fetta della community. Il personaggio, infatti, non ...