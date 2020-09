Non indossano le mascherine, costretti a rimanere sdraiati nelle bare (Di domenica 6 settembre 2020) Alla polizia di Giacarta, in Indonesia, è stato detto di smettere di comminare la controversa punizione per le persone che si rifiutano di indossare le coperture per il viso. Coloro che non vogliono indossare la mascherina sono costretti a giacere nelle bare come se fossero morti in una bizzarra punizione di cinque minuti. Alla polizia … L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro

emma_salioni : Non tutti gli eroi indossano dei mantelli, alcuni condividono questi video ?? - vitcastagna : RT @MMmarco0: Vittorio #Sgarbi , sindaco di Sutri, ha deciso di multare tutti coloro che indossano la mascherina senza necessità. Un cont… - Rosario85728472 : @Laura6976 Laura hai fatto bene ad indossare la mascherina cosi ti proteggi da gli altri che non la indossano - flvjjj : dicessi: 'non lamentatevi della mia scollatura, ma di altre donne che ne indossano di peggiori'. Il punto è che NES… - filgamb : Se lo zoom mi aiuta e non ho contato male, ci sono appena 10 persone che indossano la mascherina correttamente -

Ultime Notizie dalla rete : Non indossano Non indossano la mascherina: panico nel centro commerciale Le Vele L'Unione Sarda Diciottenne non vuole indossare la mascherina: multato alla Spezia

Una prima multa per la violazione dell’ordinanza che impone in tutta la provincia della Spezia di utilizzare la mascherina, è stata elevata in città. Ieri notte, un ragazzo italiano di 18 anni non la ...

Napoli, l'autista del bus contagiato: «Troppi passeggeri senza mascherina»

«Sono stato sempre attento, non ho mai abbassato la guardia, ma la nostra categoria è ad altissimo rischio ogni giorno». Dalle parole di G.A., l’autista dell’Anm positivo al tampone, affiora tutta la ...

