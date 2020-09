No Tav, scontri al cantiere di Chiomonte: ferito un agente (Di domenica 6 settembre 2020) Un agente della Digos di Torino è rimasto ferito, altri due contusi negli scontri con i manifestanti No Tav di questa notte al cantiere dell'Alta velocità Torino-Lione in Val di Susa. Gli agenti che ... Leggi su tg.la7

Ultime Notizie dalla rete : Tav scontri No Tav, scontri al cantiere di Chiomonte: ferito un agente TG La7 No Tav, nuove tensioni al cantiere: la polizia usa idranti e lacrimogeni

Val di Susa, tensioni nella notte al cantiere della TAV Torino-Lione

