No mask, Eleonora Brigliadori in piazza con i negazionisti del Covid: “Non sono mai rimasta a casa, neanche con il lockdown” (Di domenica 6 settembre 2020) “sono qui come italiana di fronte all’attacco alle radici costituzionali della nostra libertà, alle radici della verità cristiana. Una politica che distrugge la vita attraverso vaccini, tamponi e limiti alla respirazione. Non sono mai rimasta a casa, nemmeno durante il lockdown“. Così ha detto all’Adnkronos l’attrice e conduttrice Eleonora Brigliadori, che sabato pomeriggio è scesa in piazza a Roma per partecipare alla manifestazione “No mask” organizzata al Circo Massimo dal “Popolo delle mamme”, a cui hanno partecipato centinaia di persone tra negazionisti del Covid, no vax e no mask, e gruppi di estrema destra e ... Leggi su ilfattoquotidiano

ROMA. «Guarda sta manica de cojoni!». Il baffuto signore in bicicletta passa sul lungotevere e fotografa così la piazza pochi metri più sotto. Vicino alla Bocca della Verità, meno di 2mila persone a s ...

“COVID E’ UN COMPLOTTO”, “NO MASCHERINE”, “TAMPONATEVI IL C..”: A ROMA FLOP MANIFESTAZIONE NEGAZIONISTI

ROMA – “Il coronavirus non esiste” “tamponatevi il c…”, “Libertà, libertà,” e “giù le mani dai bambini”, “E tutta una farsa”, “Giù la mascherina”. Questi solo alcuni dei clamorosi slogan intonati nei ...

