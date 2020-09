Niente Koulibaly per il PSG, Leonardo: "Serve vendere per il fair play finanziario, ma nessuno compra" (Di domenica 6 settembre 2020) Lunga intervista rilasciata ai microfoni di Canal+ da Leonardo, direttore sportivo del Paris Saint-Germain. Leggi su tuttonapoli

Torrenapoli1 : RT @tuttonapoli: Niente Koulibaly per il PSG, Leonardo: 'Serve vendere per il fair play finanziario, ma nessuno compra' - GhostJR__ : RT @tuttonapoli: Niente Koulibaly per il PSG, Leonardo: 'Serve vendere per il fair play finanziario, ma nessuno compra' - tuttonapoli : Niente Koulibaly per il PSG, Leonardo: 'Serve vendere per il fair play finanziario, ma nessuno compra' - WolfMercato : @Talemt89 @antoniorispo Esatto. Ramadani per Koulibaly parla con loro da molto. L'agente di Fabian Ruiz invece ha i… - FrancoMater2 : Alla fine, il gruppo 'sarriano', con #Koulibaly in partenza, è stato praticamente smembrato ad eccezione di #Hysaj,… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente Koulibaly Niente Koulibaly per il PSG, Leonardo: "Serve vendere per il fair play finanziario, ma nessuno compra" Tutto Napoli Accostato al Napoli, Acerbi duro con la Lazio: "Cifre false. Se si continua così niente rinnovo!"

Il difensore della Nazionale, ai microfoni di Rai Sport, ha dichiarato di non essere contento della fuga di notizie, false, sul rinnovo del suo contratto Francesco Acerbi spaventa la Lazio. Il difenso ...

Koulibaly-Ruiz, Leonardo "chiama" il Napoli

NAPOLI - Qual è la differenza tra yes, oui e sì, se non un pacco di milioni di euro, che - come si sa - aiutano a vivere meglio e a volare oltre ogni frontiera? E in questa Babele ch’è il mercato, il ...

Il difensore della Nazionale, ai microfoni di Rai Sport, ha dichiarato di non essere contento della fuga di notizie, false, sul rinnovo del suo contratto Francesco Acerbi spaventa la Lazio. Il difenso ...NAPOLI - Qual è la differenza tra yes, oui e sì, se non un pacco di milioni di euro, che - come si sa - aiutano a vivere meglio e a volare oltre ogni frontiera? E in questa Babele ch’è il mercato, il ...