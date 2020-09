NFL, altro rinnovo monstre. 111 milioni garantiti per Watson (Di domenica 6 settembre 2020) Questo 2020 ha riservato un’offseason di NFL ricca di colpi di scena ed estensioni faraoniche. L’ultimo rinnovo, in ordine di arrivo, è quello firmato da Deshaun Watson con i suoi Houston Texans, che gli garantirà 111 milioni di dollari. I DETTAGLI DEL rinnovo 111 milioni di dollari è la cifra che verrà garantita a Watson, con la uova estensione di contratto. Il rinnovo prevede 160 milioni di dollari, di cui 27 garantiti alla firma, e legherà il quarterback con la franchigia di Houston fino al 2025. Watson ha subito ringraziato la società e, soprattutto il suo agente David Mulugheta con un post su twitter: Man, I don't know how to thank @DavidMulugheta ... Leggi su sport.periodicodaily

Le_Nfl : @FabrizioDiPaol7 @rprat75 E quanto avrebbe aiutato Bolden... Burkhead e White si dovranno caricare la squadra sulle… - Le_Nfl : @rprat75 @bruniEmanuele1 Ieri, in un'intervista, Rodgers ha elogiato pubblicamente Valdes-Scantling. Certamente sin… - Le_Nfl : Green Bay, ancora un -1: non mi riferisco alle temperature del Wisconsin, ancora buone, ma ai wide-receiver, perchè… - Le_Nfl : Quattro anni di estensione per Deshaun Watson ottenuti senza ultimatum o pressioni sgarbate e con dichiarazioni sem… - Le_Nfl : Sempre meno ricevitori per Rodgers: per la ritrosia-Packers a trattarne uno almeno discreto, Turner escluso, o a ch… -

Ultime Notizie dalla rete : NFL altro NFL Preview 2020: Indianapolis Colts Huddle Magazine Riparte l’Nfl: perché Baltimore è favorita e le altre pretendenti nella Afc North

Sarà trionfo o ridimensionamento per Jackson e i Ravens? Baltimore è la prima della classe chiamata AFC North, Division tosta, che minaccia di mandare ai playoff almeno un paio di squadre. Dopo la sco ...

TV - Su DAZN torna lo spettacolo del football americano, al via la centunesima stagione della NFL

Anche la NFL si prepara ad una nuova ed eccitante stagione. Il kick off scatterà nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 settembre, a partire dalle 2:20, con l’opening night tra Houston Texans e Kansa ...

Sarà trionfo o ridimensionamento per Jackson e i Ravens? Baltimore è la prima della classe chiamata AFC North, Division tosta, che minaccia di mandare ai playoff almeno un paio di squadre. Dopo la sco ...Anche la NFL si prepara ad una nuova ed eccitante stagione. Il kick off scatterà nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 settembre, a partire dalle 2:20, con l’opening night tra Houston Texans e Kansa ...