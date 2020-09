Neonata trovata morta a Roccapiemonte: scarcerato il padre, si indaga ancora (Di domenica 6 settembre 2020) Continuano le indagini per capire che cosa è successo il giorno in cui la Neonata di Roccapiemonte è morta. A poche ore dal ritrovamento del cadavere della piccola, era stato arrestato suo padre, mentre la madre della bambina è in ospedale. Oggi ci sono novità: il padre della Neonata è stato rimesso in libertà. La misura cautelare non è stata convalidata per mancanza di gravi indizi di colpevolezza. “Sono felice di aver incontrato un magistrato che ha avuto il coraggio di prendere la decisione giusta nonostante vi fossero i riflettori puntati su questa vicenda”, ha detto all’Ansa l’avvocato Michele Tedesco. Lanciata dal secondo piano la Neonata trovata ... Leggi su ultimenotizieflash

