Nel Gran Premio di Monza vince Gasly, ritirate le Ferrari. Hamilton 7° (Di domenica 6 settembre 2020) Podio e classifica inedita nel Gran Premio di Formula 1 di Monza: dopo una gara che è ripartita dopo 27 giri per permettere la pulizia della pista per l'incidente di Leclerc, vince Gasly, davanti a ... Leggi su globalist

Tg3web : Notte di follia nel centro di Birmingham, in Gran Bretagna. Una mega-rissa tra bande giovanili ha scatenato aggress… - IlContiAndrea : C’è ancora bisogno nel 2020 che un personaggio pubblico spieghi per bene cose di buonsenso e di vita? Sì, ce n’è un… - FBiasin : Nel pomeriggio esce la mia intervista a #Cristiano. Mi parla di un po' di tutto, dal #lockdown a #Messi, fino a… - opheliaroussel : RT @isarforbes: @opheliaroussel mi amor *dice con un accento alla Daddy Yanki mentre appoggia la ragazza vicino a lui nel gran divano* il m… - Fefinho83 : RT @NonEvoluto: Concordo appieno con il profilo disegnato su @cmdotcom da @AngeTaglieri88. Di #Massara ho sempre sentito parlare bene da p… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel Gran

[F1] – Buon pomeriggio cari lettori di FormulaPassion.it e ben trovati con l’appuntamento dedicato alla diretta scritta del Gran Premio d’Italia. Dopo la 94ª pole position in carriera conquistata ieri ...Paura e sangue nella notte a Birmingham, in Gran Bretagna, dove "diverse persone sono state accoltellate", in circostanze non ancora chiare. Lo ha reso noto la polizia, con un tweet, dove si legge: "P ...