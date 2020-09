Negazionisti e antinegazionisti (Di domenica 6 settembre 2020) – Come i fascisti, che secondo Ennio Flaiano si dividono in fascisti e antifascisti, i Negazionisti si dividono in due categorie: i Negazionisti e gli antiNegazionisti. I primi negano che il covid sia ancora diffuso e letale, i secondi negano che sia ormai una malattia curabile, molto più facilmente del cancro, dell’infarto, degli orecchioni. (Ard) Leggi su romadailynews

dietrolapolitic : Purtroppo come in molti fenomeni sociali e politici oltre ai #negazionisti e agli antinegazionisti c'è un'ampia zon… - Corr066 : @Joe911S Che poi i primi #negazionisti erano gli #antinegazionisti attuali... #AbbracciaUnCinese #aperitivoamilano - PasqualeM85 : Comunque gli #antinegazionisti al pari dei #negazionisti fanno parte della categoria dei coglioni. I primi perché c… - robycatt1 : @a_meluzzi @doluccia16 Ci manca ancora quello , poi mettono su il reparto SS rosso antinegazionisti per fare piazza… - swaw85 : @borghi_claudio Campagna antinegazionisti. I negazionisti del covid (come ci chiamano quelli di sx) devono capire c… -

Ultime Notizie dalla rete : Negazionisti antinegazionisti Roma, manifestazione dei negazionisti, Zingaretti: “Follia” LettoQuotidiano Roma, manifestazione dei negazionisti, Zingaretti: “Follia”

Si terrà oggi sabato 5 settembre a Roma la manifestazione dei negazionisti del Covid, Zingaretti ammette : “No a messaggi sbagliati”. Un J’accuse di nota quello fatto da Nicola Zingaretti in occasione ...

Si terrà oggi sabato 5 settembre a Roma la manifestazione dei negazionisti del Covid, Zingaretti ammette : “No a messaggi sbagliati”. Un J’accuse di nota quello fatto da Nicola Zingaretti in occasione ...