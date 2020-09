Negazionisti del Covid tentano di dare fuoco a una mascherina dal palco ma non ci riescono: “Bruciatele”. Poi gli insulti ad Azzolina e M5s (Di domenica 6 settembre 2020) “Bruciate quelle cazzo di mascherine”. Alessandra Giunta, che dal palco di Roma di Negazionisti del Covid-19 e “no mask” si presenta come una mamma, insulta la ministra Lucia Azzolina e il Movimento 5 stelle. Tra un attacco e l’altro, tenta insieme agli organizzatori della manifestazione di dare fuoco a una mascherina chirurgica. Ma per due volte non ci riesce. Video Facebook/Max Massini L'articolo Negazionisti del Covid tentano di dare fuoco a una mascherina dal palco ma non ci riescono: “Bruciatele”. Poi gli insulti ad Azzolina e M5s proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano

