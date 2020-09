Negazionisti del Covid a Roma, saluto romano durante l’inno d’Italia: “L’emergenza? Non esiste, lo sanno anche le galline” (Di domenica 6 settembre 2020) “L’emergenza? Non esiste, lo sanno anche le galline“. A Roma, ieri, si sono riuniti in piazza Bocca della Verità circa 1500 Negazionisti del Covid. durante le “sfilate” che hanno portato i vari gruppi al palco, tra cui formazioni di estrema destra, alcune persone hanno fatto il saluto Romano mentre risuonava l’inno d’Italia. L'articolo Negazionisti del Covid a Roma, saluto Romano durante l’inno d’Italia: “L’emergenza? Non esiste, lo sanno anche le galline” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

