NBA Playoffs, Toronto vince su Boston: anche Denver impatta la serie (Di domenica 6 settembre 2020) Il sabato sera di NBA Playoffs, ha visto Toronto vincere nuovamente su Boston per il 2-2 nella serie. Vincono anche i Nuggets contro i Clippers (1-1). Continuano a regalare sorprese gli NBA Playoffs, che nella notte ci ha offerto due bellissimi match, quello tra Toronto Raptors e Boston Celtics, e quello tra Los Angeles Clippers … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Due giorni dopo l'incredibile vittoria in Gara 3 con il canestro finale di OG Anunoby, i Toronto Raptors si aggiudicano anche la quarta gara della serie contro i Boston Celtics e la pareggiano per 2-2 ...Sarà un sabato notte infuocato su Sky Sport: a mezzanotte e mezza va in scena gara-4 tra i Toronto Raptors e i Boston Celtics, in una serie riaperta dall’incredibile buzzer beater di OG Anunoby. I cam ...