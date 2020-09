Nba, Bucks, stasera contro Miami c'è in palio anche il futuro di Antetokounmpo (Di domenica 6 settembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

ReportLightning : ??Si torna in campo alle 21.30 (ora italiana) con Gara 4 delle semifinali tra Bucks e Heat ?Come andrà a finire? Gl… - NBARevZone : Questa sera, ore 21:30/21:45, seguiamo insieme gara 4 tra Bucks e Heat, con il possibilissimo cappotto della squadr… - NbaReligion : #NBA #NBAPlayoffs Allarme in casa #Bucks : Antetokounmpo in dubbio per Gara-4 - ReportLightning : ??Giannis Antetokounmpo ai microfoni riguardo alla rimonta dal 3-0 contro gli Heat: 'Siamo gli unici in grado di vi… - sportli26181512 : NBA, la caviglia fa male: Antetokounmpo in dubbio per gara-4 contro gli Heat: Nel primo injury report consegnato da… -