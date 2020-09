Navalny, Germania: 'Russia dia spiegazioni o Ue proporrà sanzioni' (Di domenica 6 settembre 2020) La Germania, che attualmente presiede l'Unione Europea, avvierà le discussioni sulle sanzioni contro la Russia se Mosca non fornirà 'nei prossimi giorni' spiegazioni per l'avvelenamento dell'... Leggi su tgcom24.mediaset

Corriere : Navalny, la Germania: «Mosca spieghi nei prossimi giorni o l’Ue discuterà sanzioni» - MediasetTgcom24 : Caso Navalny, la Russia accusa la Germania: 'Ha bloccato l'inchiesta' #Navalny - gennaromigliore : Dalla Germania arriva la conferma di ciò che ormai tutti sospettavamo: Alksej #Navalny è stato avvelenato con il No… - TorciaPolitica : La questione Navalny si conferma un escamotage per affossare il gasdotto Nord Stream tra Russia e Germania oramai p… - lana_carlotta : RT @MediasetTgcom24: Caso Navalny, la Russia accusa la Germania: 'Ha bloccato l'inchiesta' #Navalny -

Ultime Notizie dalla rete : Navalny Germania

La Germania, che attualmente presiede l'Unione Europea, avvierà le discussioni sulle sanzioni contro la Russia se Mosca non fornirà "nei prossimi giorni" spiegazioni per l'avvelenamento dell'oppositor ...Milano, 6 set. (LaPresse) - "Non inviando una risposta, Berlino sta rallentando le indagini che chiede. Lo fa apposta?". Lo scrive su Facebook la portavoce del ministro degli Esteri russo, Maria Zakha ...