Nations League: spettacolo Spagna, 4-0 all’Ucraina. Pari della Germania (Di domenica 6 settembre 2020) Non delude la Spagna di Luis Enrique che spazza via l’Ucraina con un rotondo 4-0 nella gara di Nations League, a segno anche il giovane Ansu Fati del Barcellona. Delude la Germania che pareggia 1-1 contro la Svizzera dopo essere passata in vantaggio con Gundogan nel primo tempo. 0-0 invece tra Serbia e Turchia. Pari anche tra Malta e Lettonia (1-1) nel Girone D. Vince la Grecia in trasferta in Kosovo 2-1. Foto: twitter Spagna L'articolo Nations League: spettacolo Spagna, 4-0 all’Ucraina. Pari della Germania proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

