Nations League, Milano si candida per ospitare le finali (Di domenica 6 settembre 2020) Milano vorrebbe ospitare le finali di Nations League 2021: la giunta comunale è pronta a formalizzare la candidatura Come riporta l’ANSA, Milano è pronta a formalizzare la candidatura per ospitare le finali di Nations League 2021. La Giunta comunale ha infatti approvato la presentazione degli ‘Impegni dell’autorità della città ospitante’ (Host City authority undertaking), al fine di formalizzare la candidatura. La Nations League dell’Uefa è il più importante torneo calcistico d’Europa per squadre nazionali affiliate all’Uefa dopo l’Europeo: ... Leggi su calcionews24

