Nations League: Milano si candida per ospitare le finali del 2021 (Di domenica 6 settembre 2020) Dopo le due finali di Champions League(2000 e 2016), Milano punta ad ospitare anche la fase finale della Nations League nel 2021. La giunta comunale del capuologo lombardo ha “approvato la presentazione degli Impegni dell’Autorita’ della città ospitante” al fine di formalizzarne la candidatura. “Sarebbe – ha aggiunto il Comune- un evento dal forte impatto mediatico ed economico per la città. Il torneo si svolge ogni due anni e quella del 2021 sarà la seconda edizione e le finali si terranno tra i mesi di settembre e ottobre. Il dossier di proposta della candidatura di Milano, redatto in collaborazione con la Figc, sarà ... Leggi su sport.periodicodaily

