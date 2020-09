Nations League, l’Italia approda in Olanda per una sfida dal sapore storico (Di lunedì 7 settembre 2020) Lunedì 7 settembre alle 20,45 presso la Johan Cruijff Arena di Amsterdam l’Olanda ospita l’Italia nella partita valevole per la seconda giornata della Nations League: sarà il ventiduesimo incontro tra le due nazionali con un bilancio di nove vittorie per gli Azzurri, altrettanti pareggi e tre sconfitte che sono arrivate tutte in scontri ufficiali. Nei Mondiali di Argentina 1978 nella gara della seconda fase a gironi giocata presso “El Monumental” il 21 giugno Olanda-Italia è finita 2-1, gli “Orange” trionfarono anche nel match di esordio degli Europei 2008 il 9 giugno (3-o) che si è tenuto allo Stade de Suisse di Berna. La nazionale dell’attuale C.T. Lodeweges vinse infine la partita valida per le qualificazioni agli Europei del 1976 (20 novembre 1974 ... Leggi su sportface

