Nations League, la Spagna rulla l’Ucraina. Germania fermata dalla Svizzera (Di domenica 6 settembre 2020) La Nations League regala altri verdetti. Nel girone A4 la Spagna ha trionfato per 4-0 sull'Ucraina (doppietta di Ramos, Fati e Ferran Torres), mentre la Germania di Loew non è andata oltre il pareggio contro la Svizzera, l'ex Udinese Widmer ha risposto alla rete di Gundogan. X anche tra Serbia e Turchia, mentre passano di misura Slovenia e Far Oer.GRUPPO A4Svizzera-Germania 1-1Svizzera: Yann Sommer; Silvan Widmer, Ricardo Rodríguez (dal 19' st Steven Zuber), Nico Elvedi, Loris Benito, Manuel Akanji, Granit Xhaka, Renato Steffen, Djibril Sow (dal 35' st Michel Aebischer), Haris Seferović, Breel Embolo (dal 28' st Ruben Vargas). Allenatore: Vladimir Petković.Germania: Bernd Leno; Niklas ... Leggi su itasportpress

Una buona Svizzera ferma la Germania

BASILEA - Finita ko a Leopoli contro l’Ucraina nel primo impegno della Nations League, la Svizzera ha rialzato il capo e fermato la corazzata Germania sull'1-1 nel secondo match del Gruppo 4 (Lega A).

