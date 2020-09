Nations League, la Russia vince grazie a Miranchuk. Bene anche Galles e Finlandia (Di domenica 6 settembre 2020) Sono già scese in campo alcune squadre della Nations League, precisamente quelle del gruppo B4. Il Galles ha piegato la Bulgaria (1-0) grazie alla rete di Williams, mentre la Russia si è imposta in Ungheria per 3-2 con i centri del nuovo acquisto dell'Atalanta Miranchuk, Ozdoev e Fernandes. Da sottolineare anche il colpo della Finlandia in Irlanda per 1-0. Situazione che vede al momento il Galles al comando del gruppo con 6 punti, seconda la Finlandia con 3, mentre Irlanda e Bulgaria sono appaiate ad un punto.LE PARTITE DEL GRUPPO B4Galles-BULGARIA 1-0Galles: Wayne Hennessey; Connor Roberts (dal 20' st Neco Williams), Tom Lockyer, Ethan Ampadu, Matt Smith, Joe ... Leggi su itasportpress

