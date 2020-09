Nations League: dilaga la Spagna, solo un pari per la Germania (Di domenica 6 settembre 2020) I risultati della seconda giornata di Nations League. La Spagna cala il poker contro l’Ucraina, un altro pari per la Germania Termina la prima serata della seconda giornata di Nations League. In campo per il gruppo delle migliori sia la Spagna sia la Germania, con la Nazionale di Low che non riesce a vincere neanche questa sera. Spagna-Ucraina 4-0 La Spagna si porta in testa al girone di Nations League con un netto risultato contro l’Ucraina, attualmente seconda forza del gruppo. Protagonista del match il giovane Ansu Fati, che dopo tre minuti di gioco salta un avversario e conquista un penalty. Sergio Ramos si presenta sul dischetto e porta in vantaggio la ... Leggi su zon

