Nations League | cambia la sede di San Marino-Liechtenstein | si gioca a Rimini

Importanti variazioni in vista del match tra San Marino e Liechtenstein, valevole per la seconda giornata del Gruppo D2 di UEFA Nations League. cambia la sede della sfida, inizialmente prevista al San Marino Stadium e spostata al Romeo Neri di Rimini: "Il motivo di questo cambio di programma repentino e' dovuto al fatto che il governo svizzero – cui il Liechtenstein fa riferimento in termini di misure anti-contagio – ha inserito San Marino tra i paesi per i quali si rende obbligatorio un periodo di quarantena al rientro nei propri confini nazionali", si legge in una nota della Federcalcio sammarinese.

