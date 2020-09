Nations League 2020/2021: Spagna a valanga sull’Ucraina, la Svizzera ferma la Germania (Di domenica 6 settembre 2020) Termina un’altra giornata intensa di UEFA Nations League 2020/2021. Nel gruppo 4 della Lega A la Spagna asfalta l’Ucraina 4-0 grazie alla doppietta di Sergio Ramos e alle reti di Ansu Fati e Ferran Torres, balzando al comando del girone, mentre la Germania non va oltre l’1-1 contro la Svizzera: l’ex Udinese Silvan Widmer risponde all’iniziale vantaggio di Iikay Gundogan. Russia prima a punteggio pieno nel gruppo 3 della Lega B, dopo il secondo successo consecutivo ottenuto per 3-2 in Ungheria; smuovono la classifica anche Serbia e Turchia, che si spartiscono la posta in palio con un pareggio a reti bianche. Nel gruppo 4 della Lega B vittorie di misura per Galles e Finlandia, che superano rispettivamente Bulgaria e Irlanda: britannici in ... Leggi su sportface

